Ужасный новогодний таран на Николаевщине: среди восьми погибших — трое детей (фото, видео)

Происшествия

1 января около 11:00 в Казанковском районе, на участке трассы Н-11 (Николаев — Днепропетровск) в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли восемь человек.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, авария случилась на въезде в пгт Казанка. Столкнулись легковые автомобили Mazda и Opel. В первом ехали супруги из упомянутого райцентра. Мужчина погиб на месте. Женщину увезла карета скорой помощи. В автомобиле Opel ехала семья с детьми. По предварительной информации, восьмилетнюю девочку, находившуюся в этой машине, с многочисленными травмами без сознания доставили в больницу. Еще семеро пассажиров Opel погибли (из них трое детей, младшему — полтора месяца).

По информации «ФАКТОВ», один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

Подробности случившегося уточняются.

На место ДТП выехали спасатели ГПСЧ-17 по обслуживанию Казанковского района. При помощи специнструмента они извлекли людей из груд металла, в которые превратились оба автомобиля.

Сведения о ДТП внесены в единый учет по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами с погибшими», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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