Умер популярный российский актер, сын известного режиссера

Шоу-бизнес

Ночью 2 января стало известно о смерти 30-летнего российского актера Владимира Дыховичного. За свою недолгую карьеру он снялся в фильмах «Невидимки» Сергея Комарова и «Лето» Кирилла Серебренникова, а также сериале «Бессонница».

Владимир — сын известного советского и российского режиссера, сценариста и актера Ивана Дыховичного от второго брака. Иван Владимирович умер в 2009 году в возрасте 61-го года. Был женат трижды. Всех его жен звали Ольгами.

Его первой супругой была Ольга Полянская, дочь члена Политбюро ЦК КПСС Дмитрия Полянского. В этом браке у Ивана родился сын Дмитрий. Он снялся в нескольких картинах отца, затем уехал в Германию, где продолжает сниматься и занимается дизайном.

Вторая жена — Ольга Черепанова. После развода с Дыховичным вышла замуж за американца и уехала в США, забрав сына Владимира с собой. Они жили в Коннектикуте. Став совершеннолетним, Владимир решил вернуться в Россию, что в результате и сделал.

Его отец женился в третий раз на Ольге Голяк. Она родилась и выросла в Минске. Там начала свою карьеру на телевидении в качестве режиссера. В 1998 году перебралась в Москву. Там познакомилась с Иваном Дыховичным и в 1999 году вышла за него замуж. После свадьбы взяла фамилию мужа. Ей 38 лет. Работает продюсером кинокомпании 2morrowFilms. Ольга и сообщила первой о смерти Владимира Дыховичного.

Иван Дыховичный

Причина официально пока не называется. Однако российские СМИ подхватили версию, высказанную журналистом Кириллом Шулигой. На своей странице в Facebookон написал, что Владимира погубили наркотики. Подтверждения этому нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали об известных людях, которые ушли из жизни в 2018 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter