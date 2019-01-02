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- 10:45 Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Ночью 2 января стало известно о смерти 30-летнего российского актера Владимира Дыховичного. За свою недолгую карьеру он снялся в фильмах «Невидимки» Сергея Комарова и «Лето» Кирилла Серебренникова, а также сериале «Бессонница».
Владимир — сын известного советского и российского режиссера, сценариста и актера Ивана Дыховичного от второго брака. Иван Владимирович умер в 2009 году в возрасте 61-го года. Был женат трижды. Всех его жен звали Ольгами.
Его первой супругой была Ольга Полянская, дочь члена Политбюро ЦК КПСС Дмитрия Полянского. В этом браке у Ивана родился сын Дмитрий. Он снялся в нескольких картинах отца, затем уехал в Германию, где продолжает сниматься и занимается дизайном.
Вторая жена — Ольга Черепанова. После развода с Дыховичным вышла замуж за американца и уехала в США, забрав сына Владимира с собой. Они жили в Коннектикуте. Став совершеннолетним, Владимир решил вернуться в Россию, что в результате и сделал.
Его отец женился в третий раз на Ольге Голяк. Она родилась и выросла в Минске. Там начала свою карьеру на телевидении в качестве режиссера. В 1998 году перебралась в Москву. Там познакомилась с Иваном Дыховичным и в 1999 году вышла за него замуж. После свадьбы взяла фамилию мужа. Ей 38 лет. Работает продюсером кинокомпании 2morrowFilms. Ольга и сообщила первой о смерти Владимира Дыховичного.
Иван Дыховичный
Причина официально пока не называется. Однако российские СМИ подхватили версию, высказанную журналистом Кириллом Шулигой. На своей странице в Facebookон написал, что Владимира погубили наркотики. Подтверждения этому нет.
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