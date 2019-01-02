Пассажиров поезда убило пивными бутылками на знаменитом мосту (фото)

Мир

В среду, 2 января, в Дании произошел трагический инцидент на знаменитом мосту Большой Бельт. Погибли шесть человек, которые ехали в пассажирском поезде. Машинист состава был вынужден резко тормозить после того, как в вагоны полетели «неопознанные объекты». Поезд сошел с рельсов. Оказалось, что это были пивные бутылки, которые перевозил грузовой состав.

Товарный поезд застрял на мосту из-за сильного ветра и метели. Мощные порывы порвали обшивку автоприцепов, закрепленных на платформах. Прицепы продолжали раскачиваться. Ящики с бутылками сдвинулись с места, после чего ветер сорвал их и начал расшвыривать. Именно эти бутылки и полетели в вагоны пассажирского поезда, ехавшего навстречу товарному.

В составе было 134 человека — 131 пассажир и трое работников железнодорожной компании. Полиция обратилась ко всем, кто находился в поезде, с просьбой немедленно связаться с близкими и успокоить их. Начато расследование. Пассажиров временно разместили в большом спортивном центре, расположенном неподалеку от места инцидента.

Мост Большой Бельт

Мост Большой Бельт является третьим в мире подобным сооружением по длине основного пролета. Она составляет 1 624 метра. Общая длина моста — 6 790 метров, ширина — 31 метр. Высота конструкции — 254 метра. Большой Бельт — важная транспортная артерия Дании. Мост является железнодорожным и автомобильным. Он соединяет крупнейший остров страны Зеландию с островом Фюн. Автомобильное движение четырехполосное, железнодорожное — двухпутное, электрифицированное.

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