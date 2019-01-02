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Подробности новогоднего ДТП на Николаевщине с 8 погибшими (видео)
В первый день нового года в Казанковском районе Николаевской области на трассе Николаев — Днепропетровск в смертельном лобовом столкновении двух автомобилей погибли 8 человек, в том числе трое детей. Оказалось, что за пару секунд до аварии на трассу вывернул микроавтобус. Его и обгоняла, шедшая на высокой скорости Mazda, врезавшаяся во встречный Opel.
На видео с камеры видеонаблюдения, расположенной в придорожном магазине, видно, что водитель Mazda, двигавшийся со стороны пгт Казанка в направлении Нового Буга, совершая обгон микроавтобуса, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel.
В салоне автомобиля Mazda находились супруги из Казанки. 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована.
В Opel ехала семья с детьми — жители Казанковского района. Семилетнюю девочку доставили в больницу в Николаеве. 39-летний водитель и шесть пассажиров автомобиля: трое взрослых 33, 53, 55 лет и трое детей пяти, 13 лет и семимесячный младенец — погибли.
На место ДТП выехали спасатели. При помощи специнструмента они извлекли людей из груд металла, в которые превратились оба автомобиля.
Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в единый реестр по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек».
Полиция продолжает следственные действия.
Депутат Николаевского областного совета Евгений Рымарь в facebook сообщил, что для лечения находящегося в тяжелом состоянии ребенка нужны средства, которых семья не имеет.
«Прошу всех неравнодушных откликнуться на помощь семье, которую постигла жуткая трагедия. 5 168 757 371 487 879, ПриватБанк, Ясинская Ольга Владиславовна» — написал Рымарь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом в ДТП с маршруткой погибли три человека.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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