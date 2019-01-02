Глава Китая намекнул на силовое "возвращение" Тайваня

Мир

В Китае не исключили применение силы для присоединения Тайваня. Эта провинция заявила об отделении Китая еще в 1949 году, но независимость не провозгласила. Ранее сообщалось, что в результате крушения поезда на Тайване погибли 22 человека, а более 170 получили ранения.

О возможном применении силы по присоединению Тайваня на условиях Китая заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает «Немецкая волна». «Китай должен воссоединиться и это неизбежно произойдет», — заявил он в Пекине и добавил, что независимость Тайваня «противоречит ходу истории и приведет в тупик». Председатель КНР уверяет, что воссоединение пойдет на пользу «тайваньским землякам».

Но, похоже, жители Тайваня с такой постановкой вопроса не согласны. Так, сообщается, что президент Тайваня Цай Инвэнь в своем новогоднем обращении заявила, что провинция не готова отказаться от суверенитета и уступить Китаю. «Я должна вновь подчеркнуть, что Тайвань никогда не примет модель „одна страна — две системы“, большинство населения острова также выступает против этого», — цитирует президента South China Morning Post, пишет «Капитал».

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/122 682-na-tayvane-otvergli-predlozhenie-knr-ob-edinitsya-po-printsipu-odna-strana-dve-sistemy#ixzz5bS3mfPnC

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA 2018 показали китайский средневысотный разведывательно-ударный беспилотник CH-5 (Rainbow-5), считающийся «самым смертоносным ударным дроном» КНР.

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