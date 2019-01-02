- 14:52 Становится обузой для России: Крыму предрекли печальное будущее
- 14:39 Свитолина проиграла в стартовом матче сезона в Австралии
- 14:33 Обнародовано видео умышленного наезда на пешеходов в Германии
- 14:26 В Киеве неизвестные «вскрыли» отделение банка: подробности дерзкого нападения
- 14:19 Известная телеведущая снова выходит замуж
- 14:08 Глава Китая намекнул на силовое "возвращение" Тайваня
- 13:57 Подробности новогоднего ДТП на Николаевщине с 8 погибшими
- 13:38 В Украине началась кампания по декларированию доходов за 2018 год: что нужно знать
- 13:22 Сделано громкое заявление о бое-реванше Макгрегора и Нурмагомедова
- 13:11 Под Киевом в ДТП с маршруткой погибли три человека: первые фото и видео с места ЧП
Глава Китая намекнул на силовое "возвращение" Тайваня
В Китае не исключили применение силы для присоединения Тайваня. Эта провинция заявила об отделении Китая еще в 1949 году, но независимость не провозгласила. Ранее сообщалось, что в результате крушения поезда на Тайване погибли 22 человека, а более 170 получили ранения.
О возможном применении силы по присоединению Тайваня на условиях Китая заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает «Немецкая волна». «Китай должен воссоединиться и это неизбежно произойдет», — заявил он в Пекине и добавил, что независимость Тайваня «противоречит ходу истории и приведет в тупик». Председатель КНР уверяет, что воссоединение пойдет на пользу «тайваньским землякам».
Но, похоже, жители Тайваня с такой постановкой вопроса не согласны. Так, сообщается, что президент Тайваня Цай Инвэнь в своем новогоднем обращении заявила, что провинция не готова отказаться от суверенитета и уступить Китаю. «Я должна вновь подчеркнуть, что Тайвань никогда не примет модель „одна страна — две системы“, большинство населения острова также выступает против этого», — цитирует президента South China Morning Post, пишет «Капитал».
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/122 682-na-tayvane-otvergli-predlozhenie-knr-ob-edinitsya-po-printsipu-odna-strana-dve-sistemy#ixzz5bS3mfPnC
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA 2018 показали китайский средневысотный разведывательно-ударный беспилотник CH-5 (Rainbow-5), считающийся «самым смертоносным ударным дроном» КНР.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 739 мм