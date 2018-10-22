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Крушение поезда на Тайване: погибли 22 человека
В результате крушения поезда на Тайване погибли 22 человека, а более 170 получили ранения. Данные об аварии пока не окончательны, под завалами могут находиться люди, передает BBC со ссылкой на местные власти.
Авария произошла около пяти вечера по местному времени в 70 километрах от столицы страны Тайпея.
Все восемь вагонов железнодорожного экспресса 6432 сошли с рельсов. В поезде, ехавшем по маршруту Тайпей-Тайтунг, находилось 366 человек.
Заместитель руководителя железных дорог Тайваня Лу Чи-шен заявил на пресс-конференции, что поезду всего 6 лет и он находился в сравнительно хорошем техническом состоянии.
Пока неясно, что именно стало причиной схода поезда с рельсов, но свидетели рассказали местным журналистам, что они слышали громкий шум, а затем увидели искры и дым.
Врачи и пожарные помогают раненым, по словам министра обороны страны в спасательной операции задействованы 120 военнослужащих.
Свидетели ЧП помогали выбивать стекла в сошедших с путей вагонах, чтобы помочь пассажирам выбраться из них, десятки человек были отправлены в местные больницы.
По некоторым данным, один из погибших — гражданин США.
На фотографиях с места катастрофы — перевернутые сиденья и скрученные рельсы, проткнувшие окна вагонов.
Президент Тайваня Цай Инвэнь в своем твиттере назвала случившееся величайшей трагедией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Тайване в результате пожара на заводе по производству печатных плат компании Chin Poon Industrial Co в городе Таоюань погибли как минимум семь человек — пять пожарных и двое рабочих-мигрантов.
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