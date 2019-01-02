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Известная телеведущая снова выходит замуж (фото)
Известная украинская телеведущая Леся Матвеева («Одруження наосліп» на 1+1), обладательница титула «Мисс Украина», снова выходит замуж. Кольцо и предложение руки и сердца она получила в Новый год и ответила «Да».
«Сегодня такая суета, что вообще не до списка итогов года. Подведу его этим фото. Наш год был просто замечательным и прошел он именно под словом НАШ», — написала Леся под совместным с любимым фото.
А уже на следующий день Леся показала в Instagram фото кольца на безымянном пальце и соединенных с любимым рук.
Избранником 36-летней Матвеевой стал известный столичный ресторатор и бизнесмен, 31-летний Валерий Созановский — наследник владельца компании Film.UA Group Сергея Созановского.
О романе Леси и Валерия стало известно полтора года назад, когда они как пара впервые появились на светском мероприятии. Влюбленные долго не афишировали свои отношения и вот объявили о помолвке. Когда и где состоится свадьба, они пока не сообщают.
Вполне возможно, что бракосочетание может состояться весьма скоро. На последних фото Леси в сети заметен внушительных размеров живот. Очевидно, в семье скоро появится пополнение.
Напомним, Леся Матвеева была замужем за известным бизнесменом и политиком Львом Парцхаладзе. В 20 016 они развелись. В первом браке Леся родила двоих детей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что лишенная титула «Мисс Украина» Вероника Дидусенко выходит замуж.
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