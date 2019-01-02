Как теперь украинцы могут поменять валюту в банкомате

Деньги

Новый год финансовая система Украины начинает не только со стабильным курсом гривни, но и с новыми возможностями для обмена ее на другие валюты. Стоит напомнить, что согласно постановлению Национального банка Украины, с 1 января 2019 года украинцы могут купить или продать валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы.

Если при внесении наличной гривни в терминал человек может конвертировать ее на свою валютную карту, то при внесении наличных в специальный банкомат он получит взамен на руки выбранную валюту. Кроме того, клиент получит чек, в котором указаны сумма операции и курс конвертации. Если же обмен проводится на сумму более 150 тысяч гривен, то в чеке будут указаны и личные данные клиента.

При этом в течение 15 минут можно провести обратную операцию, если человек решил, что курс ему невыгоден, или просто передумал. Однако стоит учесть, что таких специализированных банкоматов пока не очень много и они находятся в собственности всего нескольких крупнейших отечественных банков.

«Главное помнить, что основным средством платежей в Украине является национальная валюта. И мы должны все свои усилия, действия и помыслы направить на то, чтобы гривня была как можно более сильной. Гривня крепкая не объемом золото-валютных резервов, а уровнем конкурентоспособности украинских продуктов, товаров и услуг», — заявил председатель Совета независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, комментируя на одном из телеканалов валютные нововведения.

Стоит напомнить, что обмен валюты через терминалы и банкоматы — это только одно из многих новшеств, ожидающих украинцев в ближайшее время. Уже с 7 февраля полноценно вступит в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Этот документ кардинально меняет, и во многом упрощает правила обмена валют, обращение иностранных денег на территории Украины и дает возможность украинцам пользоваться услугами не только украинских, но и зарубежных банков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, ФАКТЫ

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