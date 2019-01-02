Александра Цекало снова застукали с любовницей (фото)

Шоу-бизнес

Известный шоумен и продюсер Александр Цекало, которого ранее уличили в измене жене, засняв, как он целуется со жгучей брюнеткой в ресторане, снова застукали с любовницей. Любвеобильный мужчина отправился с избранницей в Рим, где встретил Новый год. Об этом пишет российское издание «СтарХит» и публикует фото влюбленных.

Парочка прекрасно проводит время в одном из самых романтичных городов мира — Риме. Они гуляют по старинным улочкам, держась за руки, посещают достопримечательности и рестораны.

На одном из снимков Цекалонежно обнимает свою пассию, а она — улыбается в ответ.

Напомним, в конце 2018 года года стало известно о проблемах в семье Александра Цекало и Виктории Галушко, родной сестре певицы Веры Брежневой. Шоумена засняли в московском ресторане с девушкой азиаткой внешности. Они допоздна мило общались, обнимались и целовались, не стесняясь публики. Заведение пара также покинула вместе за полночь.

Личную жизнь ни Виктория Галушка, которая на 23 года моложе 57-летнего мужа, ни он сам не комментирует. Ранее бывшая жена Цекало певица Лолита Милявская обвиняла его в неверности.

С нынешней супругой Викторией Галушкой шоумен познакомился в Киеве больше десяти лет назад. В 2008 году они сыграли скромную свадьбу. Пара воспитывает двоих детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская телеведущая Леся Матвеева выходит замуж за киевского ресторатора.

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