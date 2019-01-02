Происшествия

Утром первого дня нового года 50-летняя жительница Николаевского района Николаевской области стала жертвой насильника. Обратившись в полицию, женщина сообщила, что около 7:00 она шла на работу. На окраине села Трихаты к ней подошел неизвестный мужчина и ударил бутылкой по голове, от чего она потеряла сознание.

Придя в себя, пострадавшая поняла, что была изнасилована, поэтому и обратилась за помощью в полицию.

От шока и полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая сначала не могла описать внешность преступника. Но затем вспомнила, что ее обидчик рассказал, почему напал на нее: он таким образом решил отомстить за то, что попал в тюрьму за преступление, которого якобы не совершал.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, опросив местных жителей, оперативники выяснили, о ком может идти речь. Мужчина около месяца назад освободился из тюрьмы, где отбывал 11 лет за убийство и изнасилование мальчика, тело которого еще и пытался сжечь. Как известно, в местах лишения свободы осужденные по таким статьям, мягко говоря, «не в почете».

Сотрудники полиции оперативно прибыли домой к 29-летнему подозреваемому. Он в это время спал. Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал, как совершил преступление.

Насильника доставили в отделение полиции, где в ближайшее время ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Открыто уголовное производство по ст. 152 УК Украины «Изнасилование». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Потерпевшая женщина сейчас находится в больнице. Как уточнили «ФАКТАМ» в полиции, никакого отношения к расследованию преступления, за которое отсидел срок насильник, она не имела.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за изнасилование и убийство полуторагодовалого ребенка львовянину вынесли жесткий приговор.

А на Донбассе педофил похитил и сутки насиловал 12-летнего мальчика.

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