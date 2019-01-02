Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка

Шоу-бизнес

В среду, 2 января, стало известно, что звезда Instagramи реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж, известный рэпер Канье Уэст ждут четвертого ребенка. Об этом сообщает американский еженедельник US Weekly. Изданию стало известно, что 38-летняя Ким и 41-летний Канье вновь прибегли к помощи суррогатной матери. У них будет мальчик. Малыш должен появиться на свет в мае.

Кардашьян и Уэст поженились 24 мая 2014 года. До свадьбы они встречались два года. В июне 2013 года у них родилась дочь Норт. В декабре 2015 года — сын Сейнт. Обе беременности Ким проходили с серьезными осложнениями. Врачи настоятельно рекомендовали ей больше не беременеть. Однако Канье очень хотел больше детей. Ким в одном из интервью заявила, что муж мечтает о семерых.

Они решились обратиться за помощью к суррогатной матери. Ею стала женщина из Чикаго по имени Лорена. 15 января 2018 года в семье Уэста и Кардашьян произошло пополнение — родилась дочь Чикаго Ноэль Уэст.

US Weekly предполагает, что четвертого ребенка вынашивает снова Лорена, но пока эта информация не подтверждается.

Брак с Канье у Ким третий. Четыре года она была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом (2000−2004). В 2011 года вступила в брак с баскетболистом Крисом Хамфрисом. Жизнь с ним у Кардашьян сразу не заладилась. А тут она познакомилась с Уэстом и сразу в него влюбилась.

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