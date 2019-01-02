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Идет циклон: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон. Он принесет штормовой ветер и обильные снегопады. Об этом «ФАКТАМ» рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.
Приход циклона ожидается 4 января. Первыми почувствуют ухудшение погоды жители восточных и южных областей — Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Харьковской.
«Циклон принесет сильный снег, метели, порывы ветра до 15—20 метров в секунду и гололедицу. Это может привести к значительному усложнению движения на дорогах в этих областях. А вот температурный режим существенно не изменится», — рассказал Билык.
По прогнозам синоптика, влияние циклона будет чувствоваться весь день 4 января и в ночь на 5 января. А со второй половины дня 5 января ветер стихнет и немного похолодает.
Ждать ли нынешней зимой сильных морозов и возможны ли температурные рекорды, читайте в статье «ФАКТОВ» «Снегопады, сильный ветер и морозы до минус 18: какой будет погода в Украине в ближайшее время».
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