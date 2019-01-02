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За похищение экс-мэра Херсона в Швейцарии задержан бизнесмен
18 декабря Национальное бюро Интерпола в Швейцарии проинформировало украинскую полицию об аресте Дениса Пащенко, который находился в международном розыске. Спустя два дня Херсонский городской суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство открыто по ст. 189 УК Украины. Судебное постановление опубликовано в Едином госреестре судебных решений.
Таким образом, получила продолжение «доминиканская история» бывшего городского головы Херсона Владимира Сальдо, начавшаяся в 2016 году. Тогда СМИ сообщили, что Сальдо арестовали в Доминиканской Республике за похищение бизнесмена Дениса Пащенко, который заявил, что Сальдо назначил ему встречу в городе Пунта Каначто и что избивали его по приказу экс-мэра Херсона.
Как сообщал Lb, ранее в СМИ попали телефонные записи разговоров человека, голос которого, предположительно, похож на голос Сальдо, с абонентом из АР Крым.
Диалог происходил в марте 2014 года в период т.н. «русской весны», незаконной аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. В этом разговоре Владимир Сальдо уверял крымского абонента в лояльности — своей и региона. Именно за автором этой записи Сальдо якобы отправился в Доминиканскую Республику, где и был арестован полицией. По факту опубликованных телефонных разговоров СБУ начала проверку.
Однако со временем официальная версия о похищении видоизменилась «до наоборот», и сам Сальдо в материалах уголовного производства стал потерпевшим, которого держали в Доминиканской Республике закованным в цепи и требовали выкуп 2 миллиона долларов от родственников и помощников.
Согласно материалам дела, тогда вымогателям были переданы автомобиль потерпевшего стоимостью 50 тысяч долларов, несколько земельных участков и однокомнатная квартира в Херсоне.
В марте 2017 года Денису Пащенко заочно сообщили о подозрении, а 1 ноября 2018 года его объявили в международный розыск.
Запутанность истории впечатляет. Особенно, если вспомнить еще и о том, что в апреле 2018-го в Херсоне возле подъезда собственного дома был застрелен брат фигуранта уголовного производства Игорь Пащенко. Одна из версий убийства связана с бизнесом — потерпевший занимался строительством. Владимир Сальдо свою причастность к преступлению отрицал и даже объявил вознаграждение за информацию о киллере. Следствие по этому делу продолжается. Убийца до сих пор не найден.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом, на трассе Киев — Харьков, полиция случайно спасла похищенного мужчину.
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