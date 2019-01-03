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Поляки массово осудили нападение России на украинские корабли
Согласно опросу, важнейшим международным событием года жители Польши считают нападение России на украинские корабли у Керченского пролива и захват 24 моряков. Об этом говорится в исследовании, которое в конце 2018 провел Центр исследования общественного мнения (CBOS), передает Громадське ТВ.
Zdaniem ankietowanych w kraju wydarzeniem roku 2018 były obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (40%). Na arenie międzynarodowej za najważniejsze wydarzenie minionego roku Polacy uznali atak rosyjskiej marynarki na ukraińskie okręty na Morzu Azowskim (6%).— CBOS (@CBOS_Info) 2 января 2019 г.
Главным событием года в Польше, по словам 40% респондентов, было празднование 100-летия восстановления независимости Польши.
«На международной арене важнейшим событием прошлого года поляки признали атаку российского флота на украинском корабле в Азовском море (6%)», — говорится в сообщении.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море «незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу».
Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК «Бердянск», есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», решение о введении военного положения было принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. 30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО «Лефортово», 3 раненых — в «Матросскую тишину».
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