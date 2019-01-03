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Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram
Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram. Об этом пишет Reuters.
Следом за португальцем по количеству подписчиков идtт американская певица Селена Гомес (144,5 млн подписчиков).
Из футболистов больше всего подписчиков у нападающего сборной Бразилии Неймара (108 млн) и форварда «Барселоны» Лионеля Месси (105 млн).
Ранее Криштиану Роналду сообщил, что вернется в сборную Португалии в 2019 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Криштиану Роналду рискует получить пожизненный срок за изнасилование. 33-летнего нападающего итальянского клуба «Ювентус» обвинила в изнасиловании гражданка США Кэтрин Майорга. Она утверждает, что Роналду принудил ее к сексу с ним 13 июня 2009 года в Лас-Вегасе. В январе 2010 года Кэтрин согласилась подписать договор, согласно которому она получила 375 тысяч долларов за молчание.
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