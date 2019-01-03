Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram

Мир

Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram. Об этом пишет Reuters.

Следом за португальцем по количеству подписчиков идtт американская певица Селена Гомес (144,5 млн подписчиков).

Из футболистов больше всего подписчиков у нападающего сборной Бразилии Неймара (108 млн) и форварда «Барселоны» Лионеля Месси (105 млн).

Ранее Криштиану Роналду сообщил, что вернется в сборную Португалии в 2019 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Криштиану Роналду рискует получить пожизненный срок за изнасилование. 33-летнего нападающего итальянского клуба «Ювентус» обвинила в изнасиловании гражданка США Кэтрин Майорга. Она утверждает, что Роналду принудил ее к сексу с ним 13 июня 2009 года в Лас-Вегасе. В январе 2010 года Кэтрин согласилась подписать договор, согласно которому она получила 375 тысяч долларов за молчание.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter