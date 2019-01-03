Китайцы первыми в истории посадили аппарат на обратной стороне Луны

Мир

В четверг, 3 января, китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» совершила успешную посадку на обратной стороне Луны. Это произошло в 04:26 по киевскому времени."Чанъэ-4″ высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе. Он был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.

Это первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону Луны. На борту станции находится луноход, которые проведет исследования и эксперименты, в том числе опыты по выращиванию организмов в условиях малой силы тяжести. Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения, а также исследование структуры и состава лунной поверхности.

Чанъэ — имя китайской мифической богини, живущей на Луне. В рамках миссии «Чанъэ-3» космический зонд без экипажа совершил посадку на Луну в 2013 году. Китай планирует отправить свою первую пилотируемую экспедицию на Луну в ближайшее десятилетие.

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