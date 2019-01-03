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До 20 миллионов евро: в Нидерландах назвали сумму убытков из-за новогоднего огня

6:50 3 января 2019   19
Fire in the Netherlands
Инф. «ФАКТОВ»

В Нидерландах распространили информацию о том, что убытки из-за мощного огня на пляже Схевенингена после празднования Нового года составляют от 15 до 20 миллионов евро. Об этом сообщает NOS.

«Убытки, причиненные частным домам и автомобилям во время новогоднего празднования, выше, чем в прошлом году. Ассоциация страховщиков считает, что это от 15 до 20 миллионов евро. В прошлом году было более 10 миллионов евро», — говорится в сообщении.

По оценкам страховщиков, повреждения домов покрывает, как правило, страховка. Относительно автомобилей — все зависит от условий страхования. А вот владельцам велосипедов не повезло — нанесенный огнем вред не возмещается.

Сообщается, что большинство ущерба нанесено из-за незаконных фейерверков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах полиция арестовала в четверг, 27 сентября, семь человек, которых подозревают в подготовке вооруженного нападения с применением ручных гранат, автоматического огнестрельного оружия и поясов шахида.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Нидерланды возбудили семь уголовных дел из-за строительства Керченского моста.

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