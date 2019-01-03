- 7:31 Трагедия в сумском лифте: появились первые задержанные
- 7:28 Китайцы первыми в истории посадили аппарат на обратной стороне Луны
- 6:50 До 20 миллионов евро: в Нидерландах назвали сумму убытков из-за новогоднего огня
- 6:15 США должны позволить боевикам Талибана воевать с ИГИЛ: Трамп рассказал, за что уволил Мэттиса
- 5:35 В Украине возникли проблемы с отправкой в Германию важных документов по делу о покушении на активиста Михайлика
- 5:12 Похудение в зрелом возрасте подрывает здоровье, — медики
- 3:19 Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram
- 2:55 Обвал дома в Магнитогорске: количество погибших возросло до 37
- 1:58 Поляки массово осудили нападение России на украинские корабли
- 1:25 Митрополит Епифаний объяснил, кого ждут в первую очедерь в ПЦУ
До 20 миллионов евро: в Нидерландах назвали сумму убытков из-за новогоднего огня
В Нидерландах распространили информацию о том, что убытки из-за мощного огня на пляже Схевенингена после празднования Нового года составляют от 15 до 20 миллионов евро. Об этом сообщает NOS.
«Убытки, причиненные частным домам и автомобилям во время новогоднего празднования, выше, чем в прошлом году. Ассоциация страховщиков считает, что это от 15 до 20 миллионов евро. В прошлом году было более 10 миллионов евро», — говорится в сообщении.
По оценкам страховщиков, повреждения домов покрывает, как правило, страховка. Относительно автомобилей — все зависит от условий страхования. А вот владельцам велосипедов не повезло — нанесенный огнем вред не возмещается.
Сообщается, что большинство ущерба нанесено из-за незаконных фейерверков.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах полиция арестовала в четверг, 27 сентября, семь человек, которых подозревают в подготовке вооруженного нападения с применением ручных гранат, автоматического огнестрельного оружия и поясов шахида.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Нидерланды возбудили семь уголовных дел из-за строительства Керченского моста.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 739 мм