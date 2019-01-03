Стали известны соперники «Динамо» на первом сборе в Испании

Спорт

В пятницу, 11 января, киевские динамовцы выйдут из отпуска и приступят к подготовке к матчам Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом» (14 февраля — в Пирее и 21-го — в Киеве) и второй части состязаний в чемпионате Украины.

В течение двух дней игроки будут проходить медобследование в столичной клинике «Борис», а 13 января команда отправится на первый тренировочный сбор в Испанию, который продлится до 26 января.

На этапе подготовки в Марбелье у «бело-синих» запланированы три контрольных поединка: с немецким «Бохумом» (19 января), с румынской «Стяуа» (20 января) и чешской «Спартой» (26 января). Все матчи будет транслировать клубный канал «Динамо» в YouTube.

Второй тренировочный сбор подопечные Александра Хацкевича также проведут в Испании с 30 января по 13 февраля (на втором этапе подготовки запланировано проведение шести контрольных игр). Прямо с Пиренейского полуострова динамовцы отправятся на еврокубковый матч в пригород Афин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» входит в число топ-клубов в истории Кубка европейских чемпионов.

Фото ФК «Динамо»

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