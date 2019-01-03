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Стали известны соперники «Динамо» на первом сборе в Испании
В пятницу, 11 января, киевские динамовцы выйдут из отпуска и приступят к подготовке к матчам Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом» (14 февраля — в Пирее и 21-го — в Киеве) и второй части состязаний в чемпионате Украины.
В течение двух дней игроки будут проходить медобследование в столичной клинике «Борис», а 13 января команда отправится на первый тренировочный сбор в Испанию, который продлится до 26 января.
На этапе подготовки в Марбелье у «бело-синих» запланированы три контрольных поединка: с немецким «Бохумом» (19 января), с румынской «Стяуа» (20 января) и чешской «Спартой» (26 января). Все матчи будет транслировать клубный канал «Динамо» в YouTube.
Второй тренировочный сбор подопечные Александра Хацкевича также проведут в Испании с 30 января по 13 февраля (на втором этапе подготовки запланировано проведение шести контрольных игр). Прямо с Пиренейского полуострова динамовцы отправятся на еврокубковый матч в пригород Афин.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» входит в число топ-клубов в истории Кубка европейских чемпионов.
Фото ФК «Динамо»
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