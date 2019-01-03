Происшествия

В сети показали видео жуткой аварии на трассе Киев — Ковель, в которой чудом никто не погиб

В Житомирской области автомобиль Ford Mondeo совершил ужасное ДТП с переворотом. В момент инцидента в салоне находились трое детей — четырех, шести и 16 лет. К счастью, обошлось без жертв, однако дети и их мать, водитель авто, получили множественные травмы. В сети появилось видео с места инцидента. Его выложили в паблик dtp.kiev.ua.

«Женщина с 3 детьми в салоне уверенно летела по фарту навстречу успеху по встречке на мосту. Трое детей и водитель… в реанимации. Зато успела», — прокомментировал кадры их автор.

В полиции Житомирской области сообщили, что ДТП произошло на 87 км автодороги Киев — Ковель, в районе с. Белый Берег Малинского района.

По предварительной версии, 44-летняя водитель авто, которая является жительницей Киева, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 30-летний житель Волынской области.

Напомним, в первый день 2018 года в Николаевской области при лобовом столкновении двух авто погибли 8 человек, в т. ч. трое детей. «ФАКТЫ» сообщили подробности инцидента.

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