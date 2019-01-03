Как нынешняя цена нефти повлияет на стоимость горючего в Украине

Деньги

С приходом нового года процесс снижения цен на автозаправках не остановился. За прошедшие выходные средняя по стране стоимость литра горючего опустились более чем на 20 копеек. По стоянию на 3 января, литр бензина А-95 стоит 29,16 грн, дизельного топлива — 29,09 грн, а сжиженного газа — 13,43 грн. Главным фактором, влияющим на розничные цены горючего в Украине, по-прежнему остается благоприятная для нас ситуация на нефтяном рынке.

Напомним, что прошедшее Рождество стало черным днем для нефтедобывающих стран, и в первую очередь для России. Во вторник, 25 декабря, цена барреля нефти марки Brent рухнула сразу на 10,5%, и достигла 47,63 доллара. В последний раз до такого уровня нефтяные котировки опускались 29 июня 2017 года.

Однако в последние дни ситуация существенно изменилась. Нефтяные котировки вновь пошли вверх. Утром в четверг, 3 января, баррель нефти марки Brent на лондонской бирже стоил уже 54,25 доллара. Отраслевые эксперты теряются в догадках о причинах столь неожиданного поворота. Наиболее вероятной причиной такого роста они считают тот факт, что в январе должно начаться сокращение нефтедобычи в странах — участницах ОПЕК и их союзниках, в том числе и в России.

В частности, директор по исследованиям американской компании WisdomTree Нитеш Шах объясняет перспективу восстановления цен на нефть марки Brent сокращением ее поставок под давлением стран ОПЕК. Кроме того, он полагает, что на фоне обвала нефтяных котировок резко сократится производство «черного золота» на американских месторождениях сланцевой нефти.

«Мы уверены в том, что увидим коррекцию вверх. Недавнее падение цен должно замедлить рост производства сланцевой нефти в США», — отметил Нитеш Шах.

При этом, по мнению отечественных экспертов, даже нынешний уровень нефтяных цен оставляет большой потенциал для снижения розничных цен на украинских АЗС.

«Пока трудно дать точный прогноз, как именно будут опускаться цены на украинских АЗС, но мы видим экономически обоснованный потенциал для снижения стоимости литра бензина и дизтоплива еще на 2,5 гривни. Что касается сжиженного газа, то он сейчас дешевеет даже быстрее бензина. Думаю, что в январе средняя цена этого топлива опустится до 13 гривен за литр», — сообщил «ФАКТАМ» директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Стоит напомнить, что в последней декаде декабря 2018 года, как и прогнозировали опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты, средние цены бензина и дизтоплива опустились ниже психологической отметки в 30 гривен за литр, а сжиженного газа — ниже 14 гривен за литр.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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