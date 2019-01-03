Стопроцентный результат: «МЮ» выиграл четвертый матч подряд при Сульшере (видео)

Спорт

«Манчестер Юнайтед», отправивший в отставку Жозе Моуриньо, продолжает демонстрировать стопроцентный результат при новом главном тренере. Под началом норвежца Оле-Гуннара Сульшера «красные дьяволы» выиграли четвертый подряд матч в чемпионате Англии, продолжая погоню за лидерами.

Вслед за выигрышами у «Кардиффа» (5:1), «Борнмута» (4:1) и «Хаддерсфилда» (3:1) «МЮ» в гостях сломил сопротивление «Ньюкасла» — 2:0. При этом форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку (на фото) открыл счет в поединке спустя… 38 секунд после выхода на замену.

Кстати, Сульшер — лишь второй тренер в истории клуба, после Мэтта Басби, начавший работу с четырех побед подряд в чемпионате Англии (Басби выиграл пять встреч).

Во второй подряд домашней встрече не смог поразить ворота соперника «Челси». На сей раз «горожане» довольствовались ничьей в поединке с «Саутгемптоном» (0:0).

Голевую феерию устроили «Борнмут» и «Уотфорд» (3:3), забившие все шесть мячей еще в первом тайме (за 26 минут!). В последний раз шесть голов до перерыва в мае 2015 года наколотили друг другу «Саутгемптон» и «Астон Вилла».

Напомню, что центральный матч 21-го тура премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится в четверг, 3 января (прямая телетрансляция со стадиона «Этихад» в 22:00 на канале «Футбол 1»).

Положение лидеров: 1. «Ливерпуль» — 54 очка (20 матчей); 2. «Тоттенхэм» — 48 (21); 3. «Манчестер Сити» — 47 (20); «Челси» — 44 (21); 5. «Арсенал» — 41 (21); 6. «МЮ» — 38 (21).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МЮ» в дебютном матче Сульшера повторил достижение времен Фергюсона.

Фото Twitter «МЮ»

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