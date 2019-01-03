Доллар в Украине дорожает: чего ждать до конца января

Деньги

В то время как украинцы активно провожали старый и встречали Новый год, курс национальной валюты несколько ослаб. С 27 декабря по 3 января установленный НБУ курс гривни по отношению к доллару снизился почти на 40 копеек, до 27,68 грн. А по отношению к европейской валюте гривня опустилась почти на 60 копеек, достигнув уровня 31,71 грн за евро.

Финансисты считают, что в ближайшее время в обменниках будут наблюдаться колебания курса национальной валюты.

«В январе курс доллара будет находиться в пределах 27,75−29 гривен. Давление на гривню продолжает оказывать высокий дефицит внешнеторгового баланса, который за январь-ноябрь 2018 года достиг почти 11,8 млрд долларов. Неопределенность на рынке формирует официальный старт предвыборной кампании, а также вхождение в период высокой долговой нагрузки 2019−2020 годов. В первом квартале текущего года основные выплаты приходятся на внутренний долг. Если ближайшие размещения покажут недостаточный спрос на облигации внутреннего государственного займа Украины, правительству будет тяжело рефинансировать долг», — считает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

В то же время в главном банке страны завили, что пока не собираются менять свою финансовую политику.

«Национальный банк Украины продолжит придерживаться режима плавающего обменного курса и будет иметь возможность применять интервенции для сглаживания курсовых колебаний», — сообщил на своей странице в Facebook председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, комментируя «Основные принципы денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу», одобренные решением совета.

«В качестве дополнительного инструмента Национальный банк будет иметь возможность использовать интервенции для сглаживания курсовых колебаний гривни и уравновешивания ситуации на валютном рынке. В то же время Национальный банк продолжит придерживаться режима плавающего обменного курса и не будет противодействовать фундаментальным тенденциям обменного курса гривни», — написал Богдан Данилишин.

При этом финансист отметил, что по мере развития валютного рынка НБУ постепенно станет уменьшать свое присутствие на нем, но будет прилагать усилия для предотвращения возможной дестабилизации на валютном рынке.

Стоит напомнить, что вскоре вступает в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Этот документ кардинально меняет и во многом упрощает правила обмена валют, обращение иностранных денег на территории Украины и дает возможность украинцам пользоваться услугами не только украинских, но и зарубежных банков.

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