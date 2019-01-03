«Михаэль в надежных руках»: жена Шумахера в канун юбилея гонщика сделала важное заявление (фото)

Спорт

В четверг, 3 января, исполнилось 50 лет знаменитому гонщику Формулы 1 Михаэлю Шумахеру, который 29 декабря 2013 года во время катания на горных лыжах во французских Альпах получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

За день до юбилея супруга семикратного чемпиона мира Коринна выступила с официальным заявлением.

«Мы рады и искренне благодарим вас всех за то, что будете отмечать 50-летие Михаэля с нами. В качестве подарка ему, нам и болельщикам был создан виртуальный музей, который будет доступен в приложении (2 января вышло приложение для смартфонов, которое приурочено к юбилею Шумахера. — Авт.).



Мы хотим помнить его победы, рекорды и празднования. Будьте уверены, Михаэль в надежных руках. Мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что мы, по желанию Михаэля, не делаем новости о его здоровье достоянием общественности. Большое вам спасибо за вашу дружбу. Желаем вам счастливого 2019 года", — написала Коринна Шумахер в Facebook.

*Коринна и Михаэль любили отдыхать в горах

Уже несколько лет новости о физическом состоянии Шумахера держатся в секрете, но, похоже, знаменитый немец все-таки как-то общается с супругой.

В частности, в декабре прошлого года британское издание Daily Mail опубликовало подробности из засекреченной жизни Шумахера. Британцы утверждают, что Михаэль не прикован к постели и не связан аппаратами жизнедеятельности, но нуждается в дорогостоящей ежедневной медицинской помощи.

Практически любые визиты в швейцарское поместье Шумахеров запрещены, сообщает еurosport.de. Один из бывших партнеров Михаэля по «Феррари» Рубенс Баррикелло хотел навестить Михаэля, но ему было отказано. «Мне сказали, что этот визит не принесет пользы ни мне, ни Михаэлю. Так что у меня нет новостей, но мы должны уважать желание его семьи», — отметил Рубенс Баррикелло.

В 2016 году в гостях у Шумахеров побывал личный секретарь Папы Бенедикта XVI Георг Генсвайн. «Я сидел напротив него, взяв Михаэля за руки. Это был тот же Шумахер, которого мы так хорошо знаем, только немного полнее. Он чувствует, что вокруг него находятся любящие люди, готовые окружить его заботой и защитить от любопытной толпы. Конечно, я молюсь за здоровье Шумахера и его семьи», — рассказал архиепископ.

Надежда на то, что Шумахер частично поправится, все еще существует, но прежнего Михаэля мы, похоже, не увидим уже никогда. Вот что говорил швейцарский нейрохирург Эрик Ридерер в 2014 году: «Михаэля ждет интенсивная реабилитация. В первую очередь, физическая. Ему нужно постараться наладить общение с внешним миром и научиться двигаться. Не стоит ожидать, что Михаэль начнет говорить предложениями. Для начала он должен научиться говорить отдельные слова. Он навсегда останется инвалидом и будет нуждаться в помощи других людей. Такие травмы не проходят бесследно».

Кстати, дети Михаэля Шумахера тоже пошли по спортивной стезе. 21-летняя дочь гонщика Джина-Мария уже стала чемпионкой Европы и мира среди юниоров по скачкам, а 19-летний сын Мик выиграл Формулу 3 и выступает в гонках Формулы 2.

*21-летняя Джина-Мария Шумахер

*19-летний Мик Шумахер

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Михаэль Шумахер возвращается к полноценной жизни.

Фото globallookpress.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter