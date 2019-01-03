Одиозный священник РПЦ выступил за запрет празднования Нового года в России

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Русская православная церковь ополчилась на культовый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С Легким паром». И если официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своем Telegram-канале вступился за картину, назвав ее символом Нового года для многих поколений, то скандально известный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин назвал фильм богопротивным, встав на сторону Рязанского митрополита Марка. Тот осудил всех людей, которые празднуют Новый год и любят его различные символы, включая культовые фильмы.

При этом Чаплин отметил, что выражает мнение «всей» Церкви.

«Господин Легойда решил защитить „культовый“ рязановский фильм. Только вот церковь думает так, как владыка Марк, а не так, как Владимир Романович. Именно церковь, а не полуверующие „захожане“, которые до сих пор не освободились от привязанности к ложным культам. И даже если их „десятки миллионов“, надо призвать их измениться, а не подлаживаться к их чудовищной ментальности», — написал Чаплин, назвав духовными и моральными уродцами всех, кто включает «мейнстримные» телеканалы в ночь с 18 на 19 декабря. Развлекательность, блуд, пустое времяпровождение, культ «звезд» попсы — все это христианству противоположно", — написал Чалпин в Telegram.

По его словам, он сам принципиально отказался смотреть телевизор в канун Нового года еще в далекие 80-е.

Однако на порицании одиозный священник не остановился — он пригрозил всем приходом к власти «настоящих верующих людей», которые непременно отменят «праздничек».

Напомним, в России возмутились отказом УПЦ Московского патриархата именоваться русской.

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