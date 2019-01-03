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Спорт

Футбол на ТВ: где смотреть матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

13:06 3 января 2019   139
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В четверг, 3 января, на 55-тысячной арене «Этихад» состоится центральный поединок 21-го тура чемпионата Англии, в котором сразятся лидеры премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В первом круге встреча подопечных Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы (оба на фото) на стадионе «Энфилд Роуд» завершилась нулевой ничьей, при этом «Сити» не реализовал пенальти. К нынешнему противостоянию грандов лидирующий «Ливерпуль» подошел с семиочковым отрывом от «горожан».

Кстати, «Манчестер Сити» выиграл только один из последних 11 матчей с «Ливерпулем» во всех соревнованиях (семь поражений, три ничьи). Хотя эта единственная победа состоялась в прошлом сезоне как раз на «Этихаде»: разгромные 5:0 с удалением с поля одного из лидеров команды Клоппа Садио Мане.

Прямую телетрансляцию поединка «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» смотрите 3 января в 22:00 на канале «Футбол 1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МанСити» за четыре игры пропустил больше мячей, чем «Ливерпуль» за весь сезон.

Фото Getty Images

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