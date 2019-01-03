Клуб Ярмоленко подписал экс-футболиста «МанСити», отбывшего дисквалификацию за допинг

Спорт

Английский «Вест Хэм Юнайтед», за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, совершил первый трансфер в 2019 году. Игроком «молотобойцев» стал бывший футболист «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Севильи» 31-летний Самир Насри.

Французский полузащитник, дважды становившийся чемпионом Англии в составе «МанСити», в августе 2017-го перешел в турецкий «Антальяспор», в составе которого успел провести всего 8 матчей, после чего в феврале 2018 года был дисквалифицирован за инъекцию с нутриентами. С 1 января 2019-го срок дисквалификации истек, и футболист, сыгравший свой последний матч 26 ноября 2017-го, может возобновить свою карьеру. Контракт с «Вест Хэмом» Самир подписал на правах свободного агента и будет выступать за «молотобойцев» до конца нынешнего сезона.

«Я очень хорошо знаю возможности Самира по работе в „Манчестер Сити“, и рад, что теперь он присоединился к „Вест Хэму“. Последние недели он активно тренировался и набирал форму после длительного перерыва, чтобы снова вернуться к своим лучшим кондициям», — прокомментировал трансфер главный тренер команды Мануэль Пеллегрини, который еще с осени говорил о желании усилить состав, учитывая многочисленные травмы игроков основного состава.

Отмечу, что «Вест Хэм Юнайтед» после 21 тура занимает 10-е место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на 12 очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» выиграл четвертый матч подряд при Сульшере.

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