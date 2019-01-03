Боксер, нокаутированный Гвоздиком, впервые заговорил после выхода из комы

Спорт



Гражданская жена 41-летнего канадского боксера Адониса Стивенсона (29 побед, 24 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья), который после поражения нокаутом 1 декабря от украинца Александра Гвоздика (16 побед, 13 из них — нокаутом) в бою за звание чемпиона мира находился в критическом состоянии, рассказала о состоянии здоровья мужа.

Симона Год сообщила, что боксер впервые заговорил после того, как вышел из комы, он также уже двигает руками и ногами.

«Он общается со мной. Если у него чешется нос, я помогаю ему с этим. Спрашиваю, хочет ли он этого, в ответ он слегка кивает головой утвердительно или отрицательно.

Он может двигать руками и ногами. Но он может потратить энергию на целый день, если захочет коснуться своего лица. Он узнает меня, хотя я боялась, что этого не произойдет, когда выйдет из комы.

Промоутер Адониса Ивон Мишель зашел после боя с Гвоздиком к нему в раздевалку, чтобы показать записки судей, по которым он лидировал на момент нокаута. Я видела глаза Адониса. Да, в них была боль и горечь поражения, но и было нечто большее.

Доктор спросил его о самочувствии, есть ли у него головная боль. Адонис сказал, что он в порядке. Но ему было жарко, он решил принять душ. Когда он вернулся после душа, то чувствовал себя не очень хорошо. Я видела это.

Потом Адонис пошел в ванную, я последовала за ним. Он взял полотенце, чтобы остыть, и сказал мне измученным голосом: «Детка, я не совсем в порядке, у меня болит голова. Знала, что ему правда плохо, все было серьезно», — рассказала Симона Год.

Кстати, в канун Нового года Адонис хотел посмотреть со своим тренером последний раунд боя с Александром Гвоздиком, но вместо этого канадцу продемонстрировали нарезку 10 последних его боев, сообщает Boxing Scene.

Жена и друг Стивенсона также показали боксеру фото его нового дома. Адоним сказал, что хочет домой.

По прогнозам врачей, Адонис Стивенсон пробудет в больнице еще несколько недель.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер Стивенсон, оказавшийся после нокаута от Гвоздика в критическом состоянии, открыл глаз.

Фото Boxing Scene



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