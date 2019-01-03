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Стало известно, как в Минске отмечали день рождения Степана Бандеры (фото)
Активисты в Минске устроили веселый троллинг в день рождения Степана Бандеры, 1 января. Они украсили украинским флагом автомат на памятнике пионеру-герою Марату Казею. Красноречивое фото опубликовал в Facebook эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.
Он дал понять, что активисты увидели в Марате Степана Бандеру.
«На памятник Марату Казею (который находится неподалеку от посольства Украины, Посольства США, Министерства обороны Беларуси и Российского культурного центра) автомат в руках подростка партизана перевязали полотнами цветов украинского флага», — сообщил автор записи.
Напомним, день рождения Бандеры отметили даже в аннексированном Крыму. А в Киеве 1 января националисты провели креативный праздничный марш.
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