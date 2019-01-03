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- 14:40 Цуренко обыграла в Австралии теннисистку из топ-двадцатки
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Цуренко обыграла в Австралии теннисистку из топ-двадцатки
Украинская теннисистка Леся Цуренко (27-я позиция в мировом женском рейтинге) продолжает свои выступления на стартовом турнире сезона в австралийском Брисбене. В четвертьфинале наша соотечественница встречалась с Анетт Контавейт из Эстонии, занимающей 20-е место в списке лучших теннисисток мира.
Ранее соперницы встречались между собой на корте дважды и обменялись победами — Цуренко оказалась сильнее в сентябре 2016-го в китайском Гуанчжоу (6:4, 6:2), а в июне 2017-го в голландском Хертогенбосхе триумфовала Контавейт (6:3, 6:7 (0), 6:2).
Фавориткой матча в Брисбене была эстонка, и Анетт начала доказывать свой статус со старта поединка. По ходу первого сета Контавейт вела в счете 5:3 и подавала «на сет», но украинка совершила невероятное и, выиграв четыре гейма подряд, взяла партию — 7:5. Имея психологическое преимущество, во втором сете Леся просто дожала соперницу (6:3), завершив матч в свою пользу за 1 час и 31 минуту. К слову, эта победа стала для нашей соотечественницы 19-й в карьере над теннисистками из топ-20 мирового рейтинга.
Выйдя в полуфинал, Цуренко уже заработала 53 665 долларов призовых. За место в финале украинка поборется с пятой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, которая на четвертьфинальной стадии обыграла Анастасию Севастову из Латвии (11-я) — 3:6, 6:0, 6:4.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина проиграла в стартовом матче сезона в Австралии.
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