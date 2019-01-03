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Садовый вслед за Зеленским идет в президенты
Партия «Объединение «Самопомич» провела в Киеве съезд, на котором официально выдвинула кандидатом в президенты Украины своего лидера, мэра Львова Андрея Садового. Об этом сообщает РБК-Украина.
Соответствующее решение делегаты съезда приняли единогласно.
В ответ политик заявил о готовности «отдать за Украину жизнь». Он также подчеркнул — понимает, что «идет на войну».
«Я понимаю, что я иду на войну. Я иду служить … Я готов отдать свою жизнь, потому что это наша Украина, у нас другой нет, и другого шанса не будет. Мы должны идти сейчас в наступление и побеждать», — сказал он.
В то же время, документы в ЦИК подал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
Кампания по избранию президента Украины официально стартовала 31 декабря. В то же день был зарегистрирован и первый кандидат. Однако до сих пор самым громким заявлением о баллотировании отметился шоумен Владимир Зеленский.
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