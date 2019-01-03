Задней частью локтя: в ММА назвали лучший нокаут 2018 года (видео)

Спорт

Спортивный портал MMA Fighting, являющийся самым авторитетным, пишущим о смешанных единоборствах, определил самый лучший нокаут по итогам 2018 года в поединках, проходивших под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В итоге, редакция остановила свой выбор на решающем ударе мексиканца Яира Родригеса, который принес ему победу над корейским бойцом Чан Сон Джоном в бое, который прошел 10 ноября в рамках турнира Fight Night 139. Напомню, что в тот вечер бойцы провели в октагоне все пять раундов, и когда казалось, что судьям придется определять победителя по очкам, произошло невероятное. Кореец пошел в атаку, но за секунду до финального гонга получил от Родригеса удар… задней частью локтя, после чего рухнул на пол. Примечательно, что мексиканец также настолько был измотан, что через пару секунд вслед за поверженным соперником упал без сил.

1 second left… No better way to go out on the 25th Anniversary! pic.twitter.com/aGg1Z0bAeO — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 11 ноября 2018 г.

«Какой, мать его, невероятный бой! Респект Корейскому Зомби и Яиру за эту войну. Самый жуткий нокаут, который мне доводилось когда-либо видеть», — написал тогда у себя в Instagram президент UFC Дэйна Уайт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сделано громкое заявление о бое-реванше Макгрегора и Нурмагомедова.

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