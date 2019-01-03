Трагедия в Магнитогорске: поисково-спасательная операция завершена

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В четверг, 3 января, поисково-спасательная операция в Магнитогорске на месте обрушения подъезда 10-этажного жилого дома была завершена. Тяжелую технику отпустили. Машины покинули двор дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Об этом заявил журналистам первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

«Последнее тело извлечено. И мы гарантируем, что больше в здании погибших людей нет. Поэтому поисково-спасательная операция нами заканчивается. Мы переходим в некую инженерно-строительную стадию. На этом функция МЧС России завершается. Федеральная группировка сворачивается и завтра отбывает», — объяснил он принятое решение.

«Объемы работ выполнены колоссальные. Мы порядка двух тысяч кубов только строительных конструкций извлекли из-под этих всех завалов. Четвертые сутки здесь находимся. И нужно констатировать, что никто не получил никаких травм и не погиб… Эта ситуация по-своему уникальна повышенными рисками для людей, которые проводят операцию по ликвидации. Очень много конструкций висело на одной нитке, их пришлось срезать, удалять. Спасатели у нас высшей пробы, поэтому они все красиво срезали, опустили и тем самым снизили риски. А вот коварная кирпичная стена, именно оттуда было извлечено сейчас последнее тело, она нас все время держала в тонусе и могла в любой момент обрушиться. Но тем не менее выстояла, спасибо ей за это, и спасибо строителям, которые мониторили отхождения… Мы только этой ночью дважды включали сигнал оповещения на отход и прекращение всех работ», — рассказал Чуприян.

Таким образом, окончательное число погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске составило 39 человек. Из них шестеро — дети.

В четверг, 3 января, в российских СМИ появилась информация, что одна из погибших женщин была украинкой. Это 32-летняя Татьяна Архипова. Официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич внес ясность. Он сообщил: «Лицо, о котором упоминали медиа как о погибшей в Магнитогорске украинке, было по происхождению из Украины, но не гражданкой Украины». Известно, что Архипова родилась в Шепетовке Хмельницкой области.

Александр Чуприян упомянул, что спасатели работали под постоянной угрозой дальнейшего обрушения поврежденных конструкций. Житель Магнитогорска Артем Ибрагимов рассказал РИА «Новости», что помог сотрудникам МЧС, сняв дом, где произошла трагедия, с помощью дрона. Сверху камера показала, что над местом проведения работ нависла плита перекрытия, которую не было видно с земли. Снятое с помощью дрона видео продемонстрировало опасность. Спасатели предприняли меры, и никто из них не пострадал.

В последний день проведения операции из-под завалов вытащили живыми собаку и двух кошек. Животные провели там больше трех суток. Корреспондент местного интернет-издания 72.ru сообщил: «Животных везут срочно в ветеринарку. Собака сильно замерзла, но ведет себя спокойно».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 3 января в России произошло еще одно обрушение. В Новочеркасске частично обрушилось четырехэтажное здание, в котором располагались развлекательный центр и отделение Сбербанка.

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