Судьбу дуэли «МанСити» — «Ливерпуль» решил точный удар земляка Клоппа: видеообзор матча

Спорт

В четверг, 3 января, программу 21-го тура чемпионата Англии завершал матч лидеров — «Манчестер Сити», даже в заявке которого не оказалось нашего Александра Зинченко, и «Ливерпуля».

Для подопечных Хосепа Гвардиолы, отстававших от команды Юргена Клоппа на семь очков, это был реальный шанс вернуться в чемпионскую гонку. А вот земляки «Битлз», конечно же, рассчитывали, если не увеличить отрыв от «горожан», то хотя бы не позволить оппоненту сократить отставание.

В итоге в «футбольных шахматах» удачливее оказался бывший оппонент «Шахтера» в группе Лиги чемпионов «Манчестер Сити», прервавший 21-матчевую (!) беспроигрышную серию «Ливерпуля» в английской премьер-лиге, — 2:1 (Агуэро, 40, Сане, 72 — Фирмино, 64).

В первом тайме ситуацию на поле нагнетали хозяева поля, но в счете должны были повести земляки «Битлз». В одном из игровых эпизодов Мане пробил в штангу, а Стоунз и Эдерсон, пытаясь спасти ситуацию, едва не организовали автогол (система определения взятия ворот Hawk-Eye показала, что до гола гостям не хватило 1,12 сантиметра!).

Героем же стартовой 45-минутки стал бывший зять Марадоны, аргентинский форвард «горожан» Агуэро, умудрившийся с острого угла найти щель в ближнем углу ворот команды Клоппа — 1:0. Уникальный форвард: семь матчей против «Ливерпуля» — семь голов.

После перерыва «Ливерпуль» сравнял счет после удара головой Фирмино, которого в день поединка на «Этихад» признали обладателем награды Samba Gold, ежегодно вручаемой лучшему бразильскому футболисту в Европе. Но вскоре гостей огорчил земляк Клоппа Сане (на фото), решивший судьбу поединка точным «выстрелом» в дальний угол — 2:1. Юбилейная, 100-я, победа Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера «Манчестер Сити».

Положение лидеров после 21 тура: 1. «Ливерпуль» — 54 очка; 2. «Манчестер Сити» — 50; 3. «Тоттенхэм» — 48; 4. «Челси» — 44; 5. «Арсенал» — 41; 6. «МЮ» — 38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МанСити» за четыре игры пропустил больше мячей, чем «Ливерпуль» за весь сезон.

Фото Twitter ФК «Манчестер Сити»



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