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Усик рассказал, как относится к звездной болезни (видео)
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) поведал о своем отношении к славе, которая свалилась на него в 2018 году после победы во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
«Я очень спокойно отношусь к ажиотажу вокруг себя, у меня не едет от этого крыша и я не чувствую себя самым крутым в мире. Слава богу, что все так получается. Необходимо и дальше трудиться, прикладывать еще больше усилий. Что меня сделало тем, кем я являюсь сейчас? Трудиться надо. Нужно быть чуть-чуть „больным“, упертым и пахать», — отметил боксер в интервью проекту «СИЛЬНІ. З Оксаною Гнатишин», который выходит на телеканале «ПравдаТУТ Львів».
Отмечу, что по итогам 2018 года сразу несколько популярных спортивных изданий — американский телеканал ESPN, сайт Boxing Scene и журнал The Ring — назвали украинца лучшим боксером мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик впечатлил фанатов новогодним приветствием на украинском языке.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
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