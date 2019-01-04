Усик рассказал, как относится к звездной болезни (видео)

Спорт

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) поведал о своем отношении к славе, которая свалилась на него в 2018 году после победы во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

«Я очень спокойно отношусь к ажиотажу вокруг себя, у меня не едет от этого крыша и я не чувствую себя самым крутым в мире. Слава богу, что все так получается. Необходимо и дальше трудиться, прикладывать еще больше усилий. Что меня сделало тем, кем я являюсь сейчас? Трудиться надо. Нужно быть чуть-чуть „больным“, упертым и пахать», — отметил боксер в интервью проекту «СИЛЬНІ. З Оксаною Гнатишин», который выходит на телеканале «ПравдаТУТ Львів».

Отмечу, что по итогам 2018 года сразу несколько популярных спортивных изданий — американский телеканал ESPN, сайт Boxing Scene и журнал The Ring — назвали украинца лучшим боксером мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик впечатлил фанатов новогодним приветствием на украинском языке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter