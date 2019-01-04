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«Манчестер Сити» грозит исключение из еврокубков: названа причина
Английскому «Манчестер Сити», нанесшему накануне первое в сезоне поражение «Ливерпулю», грозит исключение из еврокубков, сообщает The Times.
Клуб, цвета которого защищает футболист сборной Украины Александр Зинченко, подозревают в том, что в 2015 году при подписании спонсорского контракта с Etihad (такое название носит клубный стадион) 59,5 миллиона фунтов стерлингов (66,1 млн евро) вместо авиакомпании «Сити» выплатила Abu Dhabi United Group, принадлежащая владельцу клуба.
Кроме того, по сведениям источника, в 2014 году английский клуб в приходной ведомости указал 188 миллионов евро в качестве спонсорских поступлений, но есть подозрение, что эти средства перечислил владелец «горожан» шейх Мансур. Подобные действия — прямое нарушение финансового фэйр-плей.
По словам главы отдела исследования финансового состояния клубов УЕФА Ива Летерма (бывший премьер-министр Бельгии), в случае, если эти факты будут доказаны, то горожане" столкнутся с «самым жестким наказанием».
«Если написанное про „Манчестер Сити“ — правда, то могут быть серьезные проблемы. Это может привести к самому суровому наказанию — исключению из турниров УЕФА», — заявил Ив Летерм в интервью журналу Sports and Strategy.
Кстати, президент УЕФА Александер Чеферин в начале декабря сообщил, что организация ведет расследование по данному делу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший клуб Шевченко оштрафован УЕФА на 12 млн евро.
Фото Getty Images
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