Деньги

На сколько подорожали продукты питания перед новым годом и что будет с ценами в январе: мнение эксперта

Неприятным, хотя и традиционным сюрпризом для украинцев стало подорожание продуктов питания. Хотя эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущими годами новогодний ценовой ажиотаж был не так заметен. Так все же, какие продукты больше всего подорожали в последнее время и что будет с ценами ближайшие месяц-два?

«Наш негативный прогноз относительно того, что пик инфляции 2018 года придется на сентябрь-декабрь, сбывается. По данным нашего альтернативного исследования цен на продукты питания, которое с прошлого года проводит ассоциация, в декабре 2018-го по сравнению с показателями ноября подорожали 27 продуктов, или 87% состава так называемой социальной корзины», — сообщил генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

При этом, по словам эксперта, заметного предновогоднего подорожания не наблюдалось, так как на цены главным образом влияли более фундаментальные причины.

«В частности, свекла подорожала на 46%, белокочанная капуста — на 30%, картофель — на 29%, лук — на 24%, морковь, сливочное масло и говядина — на 4%, хлеб пшеничный из муки первого и высшего сорта, ржаной хлеб, сметана, творог, куриное филе, сало — на 2%, пшено, куриная тушка, вареная колбаса, батон и мороженая рыба, молоко и масло подсолнечное — на 1,5%, свинина и ячневая крупа — не более чем на 1%. Меньше чем на процент выросла стоимость макарон, манки и муки. В то же время на 1,3% подешевел сахар, на 0,4% - рис, на 0,2% - гречка и на 0,1% - куриные яйца», — отметил эксперт.

Но людей в первую очередь интересует: а что будет с продуктовыми ценами в ближайшее время?

«Такие факторы, как стабильная гривня, падение цен на топливо, незначительное повышение минимальной зарплаты, слабая национальная валюта Турции, из которой к нам зимой поступает значительная часть овощей и фруктов, и низкая покупательная способность украинцев в январе, обусловят незначительную продуктовую инфляцию первого месяца 2019 года.

Хотя опыт предыдущих пяти лет показывал, что именно в январе в нашей стране начинался старт высокой инфляции, которую удавалось сдерживать только летом благодаря любимому правительством «сезонному фактору». В то же время инфляцию в начале нынешнего года будут разгонять, скорее всего, не продукты, а коммунальные услуги, стоимость которых ушла в «свободное плавание». Поскольку с 1 января во многих регионах стоимость тепла для жилых домов выросла на 4−20%, а количество получателей субсидий и начисленные на эти цели суммы снижаются, то придется выбирать — или руки помыть и согреться, или поесть", — подытожил Алексей Дорошенко.

Стоит отметить, что, помимо стоимости, очень важным остается вопрос качества продуктов питания. В Украине уже действует новое законодательство, позволяющее Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей проводить проверки качества продуктов питания в торговых сетях и наказывать за нарушения. Однако, по мнению экспертов, государство пока слабо реагирует на жалобы потребителей на некачественные или просроченные продукты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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