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Свадебный фотограф Меган Маркл и принца Гарри снял семью легендарных спортсменов для Vogue (видео)
Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и его жена — бывшая первая ракетка планеты, сербская теннисистка Ана Иванович снялись в семейной фотосессии для немецкой версии популярного журнала Vogue.
Звездную пару фотографировал Алекси Любомирски, которому в прошлом году посчастливилось провести свадебную фотосессию принца Гарри и Меган Маркл.
Иванович и Швайнштайгер поженились летом 2016 года, а в марте 2018-го у них родился сын Лука.
«Я немного нервничал. Хотя разделить эти моменты с Аной гораздо проще. И сделать это для такого замечательного журнала, как Vogue, это даже привилегия!» — признался футболист «Чикаго Фэйр» Бастиан Швайнштайгер.
«Это было очень весело, веселье привнес Басти. Я всегда при этом смеюсь! Если вы нашли человека, с которым хотите разделить свою жизнь, тогда, конечно, вы должны любить друг друга, но также очень важны уважение, понимание и общение. Часто люди легко сходятся во мнениях, но порой нужно идти и на компромисс. Нужно постоянно помнить о любви и уважении», — цитирует Ану Иванович Vogue.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юная украинская чемпионка снялась для популярного глянцевого журнала.
Фото Vogue
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