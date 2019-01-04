Ждет маршрутку: сеть возмутил наглый "герой парковки" в центре Киева (фото)

Происшествия

В центре Киева водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре прямо на остановке «Дворец спорта». Об очередном случае неуважения к правилам дорожного движения и пешеходам рассказал портал «Киев Оперативный», опубликовав фото.

«Удобно, наверное, стоять в очереди на 411 маршрутку в собственном авто… Киев, „Дворец спорта“, #Infiniti, #AA5111HB», — подпись под фото.

В соцсети возмутились поступком водителя, который по-хамски относится к окружающим, назвав его «автобыдлом».

Были и такие предложения: «Вот этому можно и ключом по двери и ножиком в колесо».

Напомним, с 27 сентября в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств», принятый еще в конце 2017 года, согласно которому нарушителям правил парковки, а также остановки и стоянки грозит суровая ответственность — денежные штрафы и даже эвакуация машин.

Напомним, в средине декабря автомобиль известного музыканта, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука заметили в Киеве припаркованным на пешеходном переходе .

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевляне практикуют разбираться с наглыми водителями «народными методами». Часто возмущенные «парковкой» на тротуаре горожане пишут свое мнение о водителе прямо на лобовом стекле автомобиля.

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