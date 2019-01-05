Кутья из перловки и булгура: советы приготовления рождественских блюд от победителя «МастерШефа»

Стиль жизни

Кулинарный эксперт «Сніданку з 1+1», известный бренд-шеф Евгений Клопотенко никогда не изменяет рождественским традициям своей семьи. В родном доме Евгения вечером 6 января собираются все родственники, чтобы вместе встретить «первую звезду». «Это особенный для меня праздник, — признался Евгений. — Он дает мне возможность вновь почувствовать себя ребенком и поверить в чудеса. У нас в доме в этот день всегда вкусно пахнет пряностями, мамиными налистниками, узваром и апельсинами». Кулинарный эксперт рассказал «ФАКТАМ» о семейных традициях и поделился авторскими рецептами кутьи.

— Рождество для меня всегда ассоциируется с семьей, — рассказал «ФАКТАМ» Евгений. - Так было с самого моего детства. За нашим большим обеденным столом 6 января собиралась вся семья. Приходили родственники, крестные со своими детьми. Каждый из гостей приносил какую-то еду. В общем, было празднично, весело и сытно.

— Что у вас стояло на столе?

— За приготовление праздничных блюд отвечала мама. Она до сих пор придерживается традиций: на рождественском столе должно быть 12 блюд. В основном это блюда украинской кухни. Достаточно жирные. Знаете, для меня Рождество вообще довольно странный праздник.

— Что вы имеете в виду?

— В плане приготовления блюд. Вот Новый год дает мне возможность менять все так, как хочется. Я экспериментирую, не придерживаясь никаких традиций. Да, собственно, их и нет, если не считать салата оливье. Но его запросто можно вообще не готовить. С Рождеством же все иначе. Здесь есть четкие правила, на которые я не вправе повлиять.

— Например?

— Налистники с маком. Это достаточно сытное блюдо, долго готовится. И не самое мое любимое. Но я знаю, что за нашим праздничным столом такие налистники непременно будут. Иногда мама готовит еще и вареники. Кстати, по традиции, в один из вареников она кладет монетку — на счастье. Так вот, обычно эта монетка достается почему-то именно мне.

— Какую кутью вы готовите?

— Мама делает ее по классическому рецепту, с пшеницей, маком, орехами, изюмом и медом. Для меня это слишком сытная еда. Я придумал несколько альтернативных рецептов приготовления кутьи. В этом году, кстати, буду делать ее из пророщенных зерен пшеницы. Потом добавлю немного изюма и меда. Конечно, на столе будет узвар — ароматный, пряный напиток, а также какое-нибудь мясное блюдо. Я советую готовить что-то легкое, из курицы или индейки. И, прошу, никаких котлет! Только недавно закончились новогодние праздники. И, думаю, все, что было съедено тогда за столом, еще не полностью переварилось.

— Где вы будете встречать Рождество?

— Знаете, сколько себя помню, традиция не менялась ни разу: буду дома, со своей семьей. Мама будет бегать по кухне, заканчивая последние приготовления, я помогу ей с закусками. А вообще, это праздник, в который я предпочитаю не вмешиваться.

— Неужели ничего не приготовите?!

— В этом году я действительно нарушу табу. Сделаю три закуски: с черносливом и свеклой, карпаччо из красной рыбы и салат из айсберга. Возьму айсберг или роман, обожгу его на сковородке, посыплю орехами и добавлю оливкового масла. Конечно, приготовлю и свою, альтернативную, кутью. Для меня главное, чтобы на столе была легкая, здоровая и сбалансированная пища.

— Известно, что для кутьи можно выбирать не только пшеницу, но и рис.

— Наверное, у каждой хозяйки есть любимый рецепт этого блюда. Кто-то готовит традиционную кутью из обычной пшеницы, кто-то использует рис. Я же предпочитаю готовить кутью из ячменной крупы или попросту перловки. Причем не отвариваю ее, ведь так никогда не угадаешь нужную степень готовности, а замачиваю в воде. Так она остается достаточно твердой, но при этом полностью приготовленной. В качестве пикантного дополнения использую сушеную клюкву, которая дает приятную кислинку.

Многие считают, что с перловкой гораздо больше возни, но это не так. Просто надо следовать нескольким советам. Перловую крупу стоит промыть и замочить в холодной воде на ночь при комнатной температуре. Запарить кипятком мак, дать ему набухнуть 30 минут, процедить через сито и перетереть в ступе или чаше блендера. Потом в небольшой миске объединить все ингредиенты, хорошо перемешать, заправить медом, лимонным соком и дать настояться минимум 30 минут.

— Известно, что вы любите экспериментировать со вкусами!

— Знаете, особенно мне нравится вносить какую-то свежую нотку в традиционные и устоявшиеся рецепты. С рождественской кутьей вышел как раз такой случай. Когда я готовил кутью из перловки, подумал: а почему бы не использовать для кутьи булгур? Его вкус мне нравится даже больше риса. Вот так и родился еще один вариант кутьи — из булгура с лаймом. Обязательно попробуйте, это очень свежо!

Никакой сложности в приготовлении такой кутьи нет. Надо отварить булгур до готовности минут пятнадцать. Откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой и дать ей стечь. Мак, как обычно, запариваем кипятком, даем ему постоять, процеживаем через сито и перетираем в ступе или чаше блендера. Потом в небольшой миске объединяем все ингредиенты, перемешиваем, заправляем медом и соком лайма.

Ранее «ФАКТЫ» давали хозяйкам легкие рецепты блюд для Святого вечера, которыми с изданием поделилась буковинский повар Ольга Сагайдак, угощавшая своими блюдами многих известных людей.

О том, что готовили традиционно в Украине на Святвечер и само Рождество, читайте также в материале «Как украинцы отмечали Святвечер и рождественские праздники и в какие приметы они верили?«

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter