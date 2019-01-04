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Общество

«Укрзалізниця» запустит еще один поезд на Донбасс

18:36 4 января 2019   186
железнодорожный вокзал Харькова
Инф. «ФАКТОВ»

С 18 января «Укрзализныця» с 18 января запускает новый пассажирский поезд в Донецкую область. Поезд № 205/206 сообщением «Покровск-Харьков» будет курсировать по пятницам и воскресеньям.

Напомним, в октябре «Укрзалізниця» продлила маршрута поезда сообщением «Лисичанск — Харьков» до Днепра.

Из Покровска он будет выезжать в 9:20 и прибывать в Харьков в 14:49. В обратном направлении он будет отправляться в 16:35 с прибытием в Покровск в 22:01.

По маршруту предусмотрены остановки на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачово.

Это позволит расширить транспортное сообщение Донбасса с другими регионами страны.

«График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов», — цитирует и. о. главы правления УЗ Евгения Кравцова «Центр транспортных стратегий».

Напомним, перед новогодними и рождественскими праздниками «Укрзалізниця» назначила 23 дополнительных поезда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2019 году «Укрзалізниця» намерена повысить тарифы на пассажирские перевозки. Повышение тарифов намечено с 1 апреля (на 12%) и с 1 октября 2019 года (на 12%).

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