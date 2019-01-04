Спорт

Отец знаменитого форварда умер во время игры в теннис (фото)

Двукратный победитель Лиги Европы (и двукратный лучший бомбардир турнира!) в составе португальского «Порту» и испанского «Атлетико», а ныне нападающий «Монако» Радамель Фалькао (на фото) пропустит матч Кубка Франции против «Кане-Руссийон». Лучший голеадор в истории сборной Колумбии вернулся на родину из-за смерти отца, бывшего футболиста Радамеля Энрике Гарсии.

Радамель-старший скончался в возрасте 61 года во время игры в теннис. У него случился сердечный приступ, который привел к остановке сердца и смерти.

Отец Фалькао выступал в Южной Америке и был в составе сборной Колумбии на Олимпиаде-1980, прошедшей в Советском Союзе. Своего сына он назвал в честь знаменитого бразильского футболиста Фалькао.

*Радамель Энрике Гарсия с будущей звездой футбола

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча чемпионата Германии.

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