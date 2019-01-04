27.61 / 28.00 31.31 / 31.91
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Отец знаменитого форварда умер во время игры в теннис (фото)

19:27 4 января 2019   353
Радамель Фалькао
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Двукратный победитель Лиги Европы (и двукратный лучший бомбардир турнира!) в составе португальского «Порту» и испанского «Атлетико», а ныне нападающий «Монако» Радамель Фалькао (на фото) пропустит матч Кубка Франции против «Кане-Руссийон». Лучший голеадор в истории сборной Колумбии вернулся на родину из-за смерти отца, бывшего футболиста Радамеля Энрике Гарсии.

Радамель-старший скончался в возрасте 61 года во время игры в теннис. У него случился сердечный приступ, который привел к остановке сердца и смерти.

Отец Фалькао выступал в Южной Америке и был в составе сборной Колумбии на Олимпиаде-1980, прошедшей в Советском Союзе. Своего сына он назвал в честь знаменитого бразильского футболиста Фалькао.

*Радамель Энрике Гарсия с будущей звездой футбола

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча чемпионата Германии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Киев
-1

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 748 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины