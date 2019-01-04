В соборе Святого Георгия, где будет подписан Томос, находится трон святителя Иоанна Златоуста (фото)

Мир

После принятия Киевской Русью христианства была создана Киевская митрополия, ставшая 64-й по счету в ряду митрополий Вселенского патриархата. К сожалению, 332 года назад, воспользовавшись сложным положением, в котором оказалась Константинопольская церковь из-за турецкого нашествия, Московское царство добилось от Вселенского патриарха Дионисия IV незаконного решения о передаче Московскому патриархату Киевской митрополии. Хотя вскоре после этого синод Константинопольской патриархии осудил Дионисия IV за антиканонический поступок, лишил его сана, но грамоту о переуступке Киевской митрополии Московскому патриархату не отменил. И вот теперь Киевская митрополия возвращается в лоно материнской Константинопольской церкви. На 6 января назначено подписание Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии и вручение этого исторического документа митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В церемонии и Божественной литургии примут участие президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

— Патриарший собор Святого Георгия, в котором произойдет это историческое событие, имеет весьма скромный внешний вид, но богато украшен внутри, — рассказала «ФАКТАМ» доктор философских наук, профессор-религиовед Людмила Филипович, которая побывала в этом храме. — Войдя в него, сразу ощущаешь, что собор старинный, намоленный. Кафедральным он стал в 1601 году. До этого там размещался монастырь. В минувшие века храм неоднократно реконструировался. Он расположен в греческом районе Стамбула Фанар (переводится с греческого как «светильник». — Авт.).

* Собор Святого Георгия имеет скромный внешний вид

Одной из самых ценных святынь собора является часть столба бичевания. Во время суда, учиненного прокуратором Иудеи Понтием Пилатом, к этому столбу привязали Иисуса Христа. Привязанного к каменной колонне Спасителя римские солдаты били плетью, а затем издевались над Ним, и только после этого повели на казнь на гору Голгофу.

* Столб бичевания

В соборе также находится патриарший трон одного из трех вселенских святителей Иоанна Златоуста (347−407 годы). Трон изготовлен из древесины грецкого ореха, инкрустирован жемчугом и слоновой костью, имеет высоту четыре метра. Патриарх на него не садится, ведь это реликвия. Для главы церкви предназначен расположенный рядом с ним меньший по размеру трон, рядом с которым находятся 11 кресел для приближенных.

* Трон святителя Иоанна Златоуста. Рядом с ним трон Вселенского патриарха

В соборе хранятся мощи трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В 1204 году, после захвата и разграбления крестоносцами Константинополя, эти святыни перенесли в Рим. Но в 2004-м Папа Римский решил вернуть мощи святителей Георгия и Иоанна. Через некоторое время были возвращены и мощи святителя Василия. В соборе есть также древние чудотворные иконы.

* Древняя чудотворная икона Божией Матери

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», митрополит Киевский и всей Украины Епифаний сказал в одном из интервью, что верующие могут выбирать свой религиозный центр. В новой Православной церкви Украины ничего не имеют против существования в стране Русской православной церкви.

Также «ФАКТЫ» информировали, что патриарх РПЦ Кирилл пригрозил Вселенскому патриарху Варфоломею «Божьим судом», если тот не изменит своего решения относительно предоставления Томоса Православной церкви Украины.

Фото http://georgios.info



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