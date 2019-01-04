Мир

Первое солнечное затмение в 2019 году: чего ожидать и кто увидит

За день до Рождества — 6 января — произойдет первое в этом году солнечное затмение.

Начнется оно в 5:28 по киевскому времени. Его увидят жители северо-восточной Азии (включая Японию, Северную и Южную Кореи и восток Китая), северной части Тихого океана и крайнего юго-запада Аляски, Дальнего Востока России (кроме северных и северо-западных районов), а также востока Монголии.

Солнечное затмение 6 января будет частичным — диск Луны лишь немного закроет от нас Солнце. Но энергетический всплеск это астрономическое явление, тем не менее, повлечет весьма значительный. Причина этого — в особенностях затмения. Знак зодиака, в котором будет Солнце на момент затмения — Козерог. Влияние энергетики затмения особенно сильно за сутки до события и в течение недели после него.

В январе состоится еще одно затмение — Луны и это явление можно будет увидеть 21 января.

По мнению астрологов, поездки и путешествия в это время будут опасны, также нежелательно управлять любым транспортом. Важные решения и попытки изменить жизнь в это время будут не только бесполезными, но и вредными. Не стоит выяснять отношения с кем-либо, а также круто менять личную жизнь. Нужно избегайте крупных покупок, а также серьезных финансовых операций.

Затмения нельзя назвать однозначно плохим явлением, ведь они несут в себе много и полезного. События любого затмения, будь то Солнечное, или Лунное, носят судьбоносный характер.

Напомним, 27 июля 2018 года произошло самое продолжительное лунное затмение XXI века.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полное солнечное затмение ожидается 2 июля 2019 года, а следующее полное лунное затмение — 21 января 2019 года.

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