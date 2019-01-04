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Происшествия

Пытался проглотить кольцо с бриллиантом: в Черкассах поймали находчивого вора (видео)

20:55 4 января 2019   119
вор в ювелирном магазине
Инф. «ФАКТОВ»

В Черкассах полицейские службы охраны задержали мужчину, который пытался проглотить кольцо с бриллиантами. Об этом в Facebook пишет «Киев Оперативный» и публикует видео.

Сообщается, что злоумышленник предпринял попытку похищения ювелирного изделия, чтобы погасить кредит в банке.

Стоимость кольца составляла 30 500 гривен.

«Благодаря бдительности продавщицы магазина и оперативным действиям группы реагирования Управления полиции охраны в Черкасской области, мужчину задержали на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о воровках, которые в небольшом кафе в центре Киева вытащили у покупателя кошелек.

Также сообщалось, что в Киеве в магазине возле метро «Академгородок» воровка за считанные секунды сняла понравившийся товар с вешалки, спрятала его под одеждой и благополучно покинула торговый павильон. Еще одна воровка телефонов «работала» в магазинах текстиля, обкрадывая увлеченных процессом покупки клиентов.

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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

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