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Пытался проглотить кольцо с бриллиантом: в Черкассах поймали находчивого вора (видео)
В Черкассах полицейские службы охраны задержали мужчину, который пытался проглотить кольцо с бриллиантами. Об этом в Facebook пишет «Киев Оперативный» и публикует видео.
Сообщается, что злоумышленник предпринял попытку похищения ювелирного изделия, чтобы погасить кредит в банке.
Стоимость кольца составляла 30 500 гривен.
«Благодаря бдительности продавщицы магазина и оперативным действиям группы реагирования Управления полиции охраны в Черкасской области, мужчину задержали на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о воровках, которые в небольшом кафе в центре Киева вытащили у покупателя кошелек.
Также сообщалось, что в Киеве в магазине возле метро «Академгородок» воровка за считанные секунды сняла понравившийся товар с вешалки, спрятала его под одеждой и благополучно покинула торговый павильон. Еще одна воровка телефонов «работала» в магазинах текстиля, обкрадывая увлеченных процессом покупки клиентов.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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