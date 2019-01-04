Патриарх Варфоломей призвал всех православных признать автокефалию украинской церкви

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В пятницу, 4 января, Вселенский патриарх Варфоломей призвал обратился к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей с письмом, в котором призвал их признать автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Мы информируем Вас о ситуации в Украине, выражая наше братское доверие к Вашему Блаженству и прекрасно зная волю и изъявленное желание Украины… также как и ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных вопросов… Вы согласитесь с этими усилиями и признаете Украинскую церковь как автокефальную церковь… Если мы проигнорируем желание наших братьев, которые в отчаянии переживают события в Украине, мы лишимся какого-либо оправдания в Судный день», — подчеркнул Вселенский патриарх.

Далее в письме Варфоломей напомнил, что подпишет Томос об автокефалиии ПЦУ 5 января, а вручит его митрополиту Епифанию 6 января. Историческая процедура пройдет в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный поместный собор, который принял решение о создании единой Православной церкви Украины и избрал ее главой митрополита Епифания.

Украинская православная церковь Московского патриархата не признала это решение и считает сам Объединительный собор неканоническим.

Польская православная церковь отказалась признавать автокефалию ПЦУ. Сербская православная церковь назвала ПЦУ «политическим проектом».

Ряд других православных церквей заняли выжидательную позицию. Они не скрывают, что намерены сначала увидеть вручение Томоса.

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