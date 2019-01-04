Мир

Десятки тысяч туристов не смогли покинуть курортные острова Таиланда до прихода урагана

В пятницу, 4 января, стало известно, что десятки тысяч туристов не смогли уехать с островов в Таиланде до прихода урагана «Пабук». Об этом сообщил американский телеканал CNN. Объясняется это тем, что 3 января власти страны временно остановили все авиаперелеты и движение паромов в тех регионах, на которые, как ожидается, обрушится первый за последние 67 лет ураган в этих краях.

Речь идет об островах Самуй, Пханган и Тау, а также о Пхукете и Пхипхи. Пхипхи стал очень популярен после выхода в прокат культового фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Ссылаясь на данные местных властей, CNN приводит такие цифры. На острове Самуй застряли 20 тысяч туристов. Аэропорт Накхонситхаммарат закрыт, паромы не ходят. Самуй отрезан от материка. Глава местной администрации заверил — запасов продовольствия должно хватить, чтобы переждать ураган.

На Пхангане находятся примерно 15 тысяч туристов, еще четыре тысячи застряли на Тау. Это самый удаленный из островов.

«Пабук» уже нанес удар по Самую. Максимальная скорость ветра может достигнуть 94 километров в час. Ураган будет свирепствовать несколько суток.

В 1962 году ураган «Гарриет» нанес удар по островам Таиланда. Пострадали 12 провинций страны, погибли около 900 человек.

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