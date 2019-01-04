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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1985
Скульптор: José Puche
Высота: 25 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Посмотрели с младшей нашей доцей новый художественный фильм о возвращении Мэри Поппинс. Получили огромное наслаждение. Не только от замечательного сценария, сумевшего тонко и душевно передать трагизм ситуации, в которой оказалась семья Бэнксов. Но и от прекрасной игры актёров, включая актёров самых маленьких, непрофессиональных.
Есть в этой истории нечто такое, чего так остро в последнее время недостаёт всем нам в нашей нынешней жизни, — неподдельной доброты и сочувствия чужой беде. Как-то подрастеряли мы эти столь знакомые каждому прежде нотки сопереживания, столь необходимые не только для готовности принять участие в решении чужих проблем, но и для того, чтобы лучше понимать самих себя. Ведь Мэри Поппинс — это не просто строгая гувернантка, спускающаяся с небес на зонтике к не очень послушным детям, не просто добрая фея, оказывающаяся в нужное время в нужном месте для решения проблем, ещё мгновение назад казавшихся неразрешимыми. Мэри Поппинс — удивительный образ таинственной доброй силы, готовой прийти на помощь к тем, кто в трудную минуту не опускает руки, кто до последнего борется за спасение своих родных и близких, кто верит в чудо, сознавая, что чудеса не происходят сами по себе, что за чудо нужно бороться.
Кстати, сюжет нового фильма интересен ещё и тем, что в одном из моментов Мэри Поппинс с детьми загадочным образом оказывается внутри картины, изображённой на старой фарфоровой вазе. Эта ваза создана знаменитой английской фарфоровой мануфактурой Royal Doulton. И в нашей коллекции собраны десятки изделий этой мануфактуры — женские фигурки, расписные тарелки, огромные чашки в виде мужских лиц, олицетворяющих представителей разных профессий. Ранее в этой рубрике я уже знакомил постоянных читателей с композициями этой мануфактуры, в том числе с известной фигуркой, посвящённой принцессе Диане.
Но проиллюстрировать свой сегодняшний рассказ я решил всё-таки испанской статуэткой дамы с зонтиком в руках. Именно она показалась мне чем-то очень похожей на Мэри Поппинс. Строгая, изящная, элегантно одетая… Да и этот полупрозрачный зонт, демонстрирующий как совершенство фарфоровых технологий, так и невероятные возможности перемещения во времени и в пространстве.
А ещё… А ещё вы никогда не задумывались над тем, почему легендарная героиня этой столь любимой и детьми, и взрослыми истории появляется всякий раз, спускаясь с небес, а потом точно так же исчезает, уносимая своим зонтом туда же, в небеса? Может быть, именно так и выглядит современный ангел, приходящий к людям в трудную минуту в образе строгой и при этом удивительно душевной детской няни?..
Всем сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья.
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 746 мм