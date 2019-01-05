Цуренко сенсационно не пустила в финал турнира в Брисбене пятую ракетку мира (видео)

Спорт

Вторая ракетка Украины (27-я в мире) Леся Цуренко продолжает успешно выступать на стартовом турнире года в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 млн долларов. В полуфинальной дуэли 29-киевлянка за 1 час и 5 минут сенсационно сломила сопротивление пятой ракетки мира Наоми Осаки из Японии (6:2, 6:4), обеспечив себе дебютный в карьере финал на соревнованиях категории WTA Premier (в активе Цуренко четыре титула в четырех сыгранных финалах серии International — Стамбул-2015, Гуанчжоу-2016, а также Акапулько-2017 и 2018).

«В начале матча и в конце я немного нервничала, но в целом я очень довольна своим выступлением сегодня. Для меня ключевым моментом было оставаться агрессивной в своих действиях, хорошо подавать, придавать каждой подаче хорошее направление, и в этом компоненте я пыталась отыграть как можно лучше.

Для меня это очень хорошая победа. Сейчас я на самом деле наслаждаюсь игрой, а когда так происходит, то даже тяжелые моменты в матчах становятся для тебя скорее приятно волнующими.

Уверена, что я буду смотреть второй полуфинал между Донной Векич и Каролиной Плишковой, потому что у меня всегда включен теннис по телевизору в моей комнате… и у меня будут идеи, как сыграть завтра. Они обе играют сейчас очень здорово и обе уверены в своих силах. Обе отлично подают, так что, в любом случае меня будет ждать еще одно испытание", — заявила Леся Цуренко после победы.

Отмечу, что в прошлом году Осака разгромила Цуренко в четвертьфинале Открытого чемпионата США (6:1, 6:1), а в 2014 году обыграла Лесю на турнире ITF.

Нынешний успех для киевлянки второй в противостояниях с теннисистками из топ-5 (в 2017-м на US Open Лесей была повержена датчанка Каролин Возняцки).

Кстати, благодаря успешному выступлению на австралийских кортах украинка уже заработала 100 580 долларов.

Соперница Леси Цуренко по финалу в Брисбене определится в поединке между хорваткой Донной Векич (34-я) и чешкой Каролиной Плишковой (8-я). С Векич украинка ранее не играла, а вот с Плишковой на турнирах WTA пересекалась дважды (пока счет — 1:1).

Впрочем, независимо от итога решающего матча в Брисбене киевлянка уже гарантировала себе рекордную позицию в мировом рейтинге — 24-е место в случае неудачи и 23-е — в случае завоевания титула. До сих пор лучшим результатом Цуренко в мировой классификации была 26-я строка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вторая ракетка Украины обыграла в Австралии теннисистку из топ-двадцатки.

Фото Jimmie48



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