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В Ровно полицейский застрелил тибетского мастифа: детали происшествия (фото, видео)
В Ровно злоумышленники натравили на полицейского боевого пса — тибетского мастифа. Чтобы защитить себя и подчиненных, правоохранителю пришлось применить оружие. Инцидент закончился гибелью собаки.
Конфликт случился 4 января, когда рота особого назначения прибыла на территорию частного питомника для животных (ул.Галицкого, 25). Правоохранителей направили по данному адресу для осмотра территории, поскольку в суде решается спор о праве собственности на земли питомника. Изначально участок принадлежал городскому совету Ровно.
Прибывшему спецпоздразделению владельцы питомника были не рады. Пока правоохранители разбирались с хозяином, работница питомника потребовала от всех покинуть территорию и спустила с поводка тибетского мастифа.
Как рассказали в полиции, полицейский не сразу выстрелил в собаку — первым был сделан предупредительный выстрел в воздух, но агрессивного пса это не остановило. Далее последовал выстрел по животному.
Расследуется дело о препятствовании деятельности полицейского (ч.1 статьи 343 Уголовного кодекса) и о покушении на причинение телесных повреждений полицейскому (ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 345 УК Украины). Ведется розыск злоумышленницы, которая сбежала с места происшествия.
Напомним, ранее в Раде хотели закрепить в законе список из 33 потенциально опасных пород собак и ввести особые требования к владельцам таких животных.
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