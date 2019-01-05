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Страшная катастрофа в США: автобус с ехавшими в Disney World детьми превратился в огненный шар (видео)
В американском штате Флорида произошла страшная автокатастрофа. Следовавший из штата Луизиана автобус с детьми, которые ехали в тематический парк развлечений Disney World, столкнулся на шоссе с двумя грузовиками и легковым автомобилем. На дорогу вылилось почти 200 литров дизельного топлива. Произошел взрыв, после чего все задействованные в ДТП транспортные средства загорелись. По словам очевидцев, автобус превратился в настоящий огненный шар. Пожар был настолько сильным, что серьезно повредил дорожное покрытие.
Погибли по меньшей мере семь человек — в том числе пятеро детей. Еще восемь человек госпитализированы в тяжелом состоянии.
Поездку для детей организовала церковь. Как сообщает Washington Post, в числе погибших — внучка пастора. Его жена получила перелом нескольких ребер и ключицы. В числе пострадавших была также беременная женщина, сопровождавшая детей. Она была доставлена в больницу, где благополучно родила ребенка.
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